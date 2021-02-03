От Лиги Чемпионов до любительской: Стало известно, где будет играть экс-футболист "Рубина" Тарасов

Фото: ФК "Рубин".

Спустя полтора месяца после завершения контракта "Рубином" полузащитник Дмитрий Тарасов обзавелся новым клубом. Еще некоторое время назад сообщалось, что контракт игроку предложил клуб "Сахалинец", выступающий в любительской лиге Москвы. Информация подтвердилась. Накануне в инстаграме "Сахалинца" появилось фото Тарасова в футболке клуба с 23 номером.

- Переговоры затянулись, но похоже к чему-то пришли, - гласит подпись под выложенной фотографией.

Отметим, что подписание соглашения с Тарасовым подтвердил и наставник "Сахалинца" Юрий Дроздов. По его словам, экс-игрок "Рубина" пока работает индивидуально и его готовы отпустить, если последует более статусное предложение.

- Идея пошла от нашего генерального директора Михаил Литвина. Они с нашим управляющим Сергеем Брайном общаются с Тарасовым и договорились, что он сейчас поработает с нами, подписали с ними контракт. Пока он работает индивидуально с физиотеравпетом, а к нам приходит по возможности, чтобы не забыть, что такое работа с мячом. Конечно, если у него будет предложение из РПЛ, он уйдет. Мы его не удержим, - цитирует Дроздова Евроспорт.

Отметим, что Тарасов заключил контракт с "Рубином" 20 февраля 2020 года. За год он вышел на поле в 13 официальных матчах за казанский клуб, не отметившись результативными действиями.