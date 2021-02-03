В Татарстане на ходу загорелся пассажирский автобус

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в салоне рейсового автобуса ПАЗ начался в 19.40 во вторник, 2 февраля, когда общественный транспорт находился возле деревни Большая Покровка в Бугульминском районе республики. Пассажиров было мало, и они успели покинуть автобус. Водитель вызвал спасателей, и до их приезда пытался самостоятельно справиться с огнем - горел моторный отсек.

К прибытию пожарных общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Автобус выгорел полностью.

Во время ЧП никто не пострадал. Предположительно, причиной начала пожара стали неисправные механизмы общественного транспорта, сообщили в МЧС Татарстана.