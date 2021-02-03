В 2022 году заработает новая школа в чебоксарском микрорайоне Садовый. Фото: Татьяна Коркина

В 2021 году в Чувашии начнется строительство сразу пяти новых школ - в чебоксарских микрорайонах Университет, Лента и Радужный, в Новочебоксарске и поселке Кугеси. Об этом во время выступления с посланием к Госсовету республики заявил глава региона Олег Николаев.

Также в этом году должны быть введены в эксплуатацию школа в деревне Кашмаши Моргаушского района и пристрой к зданию Шыгырданской школы № 1 в Батыревском районе. А в 2022 году заработает новая школа в чебоксарском микрорайоне Садовый.

Во время своего выступления Николаев также назвал важнейшие задачи в сфере образования, которые в ближайшие годы предстоит решить. Так, целью на 2021-2023 года названо обеспечение местами в детских садах всех малышей в возрасте до трех лет. Целью на 2021-2025 годы - завершение капитального ремонта школ и детских садов с износом более 50%.