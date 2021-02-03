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Общество

В Чувашии компенсируют оплату коммуналки для "детей войны"

Этот статус в республике имеют 65 тысяч человек
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Средства для этого будут выделены после первого уточнения бюджета республики.

Средства для этого будут выделены после первого уточнения бюджета республики.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии статус "детей войны" присвоен 65 тысячам жителем республики. Это люди, рожденным в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Именно на их плечи выпали все тяготы жизни в тылу или на оккупированной территории, когда были большие проблемы с питанием и социальными нормами.

Благодаря региональному закону "О детях войны" они в Чувашии получили право на дополнительные льготы нефинансового характера. А теперь глава республики Олег Николаев поручил правительству региона реализовать еще и механизм компенсации оплаты за коммуналку для "детей войны".

Средства для выделения этой финансовой помощи будут выделены после первого уточнения бюджета республики.