В Татарстане выявили еще 85 зараженных коронавирусом человек

С начала пандемии в республике выявили 16 302 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 85 человек. Существенное большинство из них - жители Казани (68). Остальные из Спасского района (4), Лаишевского района (3), Набережных Челнов (2), Пестречинского района (2), Чистопольского района (2), Актанышского района (1), Бугульминского района (1), Высокогорского района (1) и Нижнекамского района (1). Пять случаев завозные, 80 - контактные.

Среди зараженных трое несовершеннолетних, 14 - от 18 до 30 лет, 26 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, девятерым - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет, а одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 24 из них, 61 человек же был оставлен дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 16 302 случая COVID-19. На данный момент 12 812 зараженных выздоровели, 278 - скончались.

- Провакцинировано вакциной Спутник V – 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины, - отмечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.