В Татарстане молодоженам разрешили снимать маски во время регистрации брака

Письмо с просьбой разъяснить порядок ношения масок в управление направил ЗАГС Нижнекамского района. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане продолжает действовать ряд “ковидных” ограничений, среди которых обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Почти год даже молодоженов расписывали лишь в средствах индивидуальной защиты. Лишь сейчас Управление ЗАГС Нижнекамского района направило письмо в Роспотребнадзор республики с просьбой разъяснить порядок ношения масок.

Оказалось, жених и невеста могут могут снять медицинские маски во время торжественной церемонии. Но при этом остальные участники мероприятия обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, из-за пандемии в Татарстане кафе и ресторанам временно нельзя принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Вопрос о разрешении точкам общепитов работать по ночам местные власти должны рассмотреть в феврале. До этого момента специалисты управления будут отслеживать ситуацию с коронавирусом – пойдет инфекция на спад или нет.