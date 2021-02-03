В Казани состоится рейд по нарушителям парковки

Госавтоинспекция проведет ночной рейд Фото: Лика ИСАЕВА

В столице Татарстана сегодня, 3 февраля, пройдет рейд, во время которого будут не только пресекаться нарушения водителями автомобилей правил остановки и стоянки. Оно состоится с 18.00 до 3.00 на одного из районов города.

- Госавтоинспекция напоминает водителям, что в случае установления факта нарушения правил остановки и стоянки - дорожных знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца», дорожной разметки 1.4, 1.10 нанесенных желтым цветом, которая указывает места, где остановка и стоянка транспортных средств запрещена, водитель будет привлечен к административной ответственности и административному штрафу в размере 1500 рублей, - напомнили в ОГИБДД УВД Казани. - Если рядом не будет водителя, то автомобиль будет отправлен на специализированную стоянку.

Эвакуируют и те автомобили, которые будут припаркованы на тротуаре, на пешеходном переходе или ближе 5 метров до него. Наказание - административный штраф 1000 рублей.