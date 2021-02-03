В Казани разыскивают автомобиль, скрывшийся после наезда на школьницу

Школьницу увезли врачи после аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана разыскивают автомобиль и его водителя, которые скрылись с места наезда на школьницу. Все произошло во вторник, 2 февраля, в 11.40 напротив дома №117 по улице Дальняя в Вахитовском районе Казани. По предварительным данным, 16-летнюю девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте, когда ее сбил автомобиль. Сразу после этого водитель с места происшествия скрылся.

- В результате ДТП пострадавшая получила травму руки и была госпитализирована, - сообщили в ОГИБДД УВД Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.