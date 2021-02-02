Космонавт Олег Артемьев заснял Казань с орбиты Земли

Фото: @olegmks

В интернет появился очередной снимок Казани с орбиты Земли. Его в своем инстаграме опубликовал российский летчик-космонавт Олег Артемьев, который сейчас находится на борту МКС.

- Считается, что именно Казань чаще остальных называют «третьей столицей России», а сама Екатерина II после посещения этого города, назвала его «первым в России после Москвы», - отметил под фотографией Олег Артемьев.

В комментариях космонавта также попросили сфотографировать и Чебоксары, потому, что город находится недалеко от Казани, к тому же это родина космонавта Андрияна Николаева.

Отметим, что до этого Артемьев выкладывал в своем инстаграме фото курильского острова Кунашир.

Напомним, что 8 января в интернете уже появлялся снимок зимней Казани из космоса. Фотографию по просьбе своих подписчиков сделал другой член экипажа МКС - Сергей Кудь-Сверчков.