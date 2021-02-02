В Казани прокуратура требует наказать повара школьной столовой, которая накормила детей пельменями с пола

Как будут наказывать женщину, пока не понятно, ведь она уже уволена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам прокурорской проверки инцидента в казанской школе №130 были сделаны выводы, что повар столовой образовательного учреждения грубо нарушила правила санитарии и гигиены, что могло привести к неблагоприятным последствиям для здоровья детей.

Напомним, речь идет о случае, который произошел 23 января. Тогда во время родительского контроля школьного повара уличили в том, что она уронила на пол пельмени, подняла их и бросила варится в общую кастрюлю.

Еще тогда в управлении образования Казани факт произошедшего подтвердили и отчитались, что женщина была за это уволена.

Сейчас же прокуратура внесла в адрес директора школы №130 представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.