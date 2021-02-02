"Рубин" и "Химки" сыграли вничью на глазах у Черчесова

Фото: ФК "Рубин".

Футболисты "Рубина" провели свой третий матч в межсезонье и впервые не смогли выиграть. Соперником подопечных Леонида Слуцкого были подмосковные "Химки". Наставник "Рубина" выставил с первых минут боевой состав. И начало матча полностью осталось за казанцами. Как итог, на 21 минуте Деспотович открыл счет, замкнув навес Самошниква.

В самом конце первого тайма Макаров заработал штрафной, который ювелирным ударом превратил в гол Дарко Йевтич - 2:0.

А вот второй тайм остался за "Химками", которые смогли не только отыграться, но и сравнять счет. Героем дня стал арендованный у "Спартака" Ризиуан Мирзов. На 54 минуте он забил с игры, а спустя 15 минут реализовал пенальти.

В итоге матч завершился вничью 2:2. Отметим, что с трибун за игрой наблюдал наставник сборной России Станислав Черчесов.