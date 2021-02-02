Очередными жертвами COVID-19 стали двое мужчин и три женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 2 февраля, стало известно, что число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 278. Пять последних исходов инфекции подтвердили в Минздраве республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - сообщили в ведомстве.

Очередными жертвами COVID-19 стали 65-ти и 44-х летние мужчины, а также 74-х, 48-ми и 39-ти летние женщины.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 85 новых случаев коронавируса, все контактные. Из них в 26 случаях зараженным понадобилась госпитализация, в остальных больные отправлены на домашнее лечение. Всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 16 217 зараженных COVID-19. Из них 12 720 смогли победить инфекцию.