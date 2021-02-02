Фонд «Ярдэм» провел вечер памяти журналиста Эльвиры Мутаваловой-Ибрагимовой

Президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов. Фото: Фонд «Ярдэм»

На вечере памяти приняли участие сотрудники и реабилитанты фонда «Ярдэм», коллеги и друзья Эльвиры Мутаваловой-Ибрагимовой. Мероприятие начал второй имам мечети «Ярдэм» Раиль хазрат Ахметов со чтения Корана.

- Мы просим Всевышнего прощения ее грехов и принятия ее благих дел, просим, чтобы Аллах ввел ее в Райские сады и избавил от ада. Родственникам и детям желаем терпения и стойкости, - обратился Раиль хазрат.

Уроженка деревни Таузар Балтасинского района Татарстана Эльвира Ибрагимова внесла значительный вклад в развитие журналистики республики и татарского радио. Она была преданным сотрудником, понимала социальную значимость проектов фонда «Ярдэм».

- Ее последним местом работы стал благотворительный фонд «Ярдэм», где кроме записи интервью с руководством фонда и аудиопроповедей для радио Тартип ФМ, Эльвира была ведущей видеожурнала «Ярдэм ТВ» на татарском языке. В интернет-пространство вышло 8 журналов с ее непосредственным и активным участием. Профессиональный диктор радио, ведущая программ, поэт Эльвира занималась также проведением никахов и организацией праздничных мероприятий. Ни одно значимое событие не проходило без ее участия, - отметил Илдар хазрат Баязитов.

Илдар хазрат Баязитов. Фото: Фонд «Ярдэм»

Также своими воспоминаниями об Эльвире Ибрагимовой поделился президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

- Все, за что бы она не бралась, исполнялось в срок и в наилучшем виде. Она была активным и жизнерадостным человеком, верным другом, надежным коллегой, матерью четырех детей, - обратился к участникам мероприятия Ильгам Исмагилов.

Депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова отметила, что Эльвира обладала незабываемым красивым голосом, а ее чистый татарский язык выделялся и обладал особой привлекательностью.

Как рассказала коллега погибшей Римма Гатина, Эльвире Ибрагимовой 5 февраля исполнилось бы 46 лет. Она рано ушла из этого мира, но успела сделать много добрых дел.

Римма Гатина. Фото: Фонд «Ярдэм»

Вечер памяти прошел в теплой трогательной атмосфере. На мероприятии был показан видеоролик об Эльвире Ибрагимовой, транслировались ее стихи, звучали искренние выступления коллег и друзей. Фонд «Ярдэм» ежегодно будет проводить мероприятия памяти Эльвиры Ибрагимовой.