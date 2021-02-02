Мисс Татарстан - 2021 Дина Юнусова: “Эта победа дала возможность понять, что я способна на большее”

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В Казани поршел конкурс “Мисс Татарстан - 2021”. Его победительницей стала 18-летняя Дина Юнусова. Девушка учится на первом курсе юридического факультета КФУ по направлению “юриспруденция”.

- Во время объявления победителей я услышала свое имя, и мое сердце забилось в несколько раз сильнее. Я не могла поверить и думала, что это все происходит не со мной. Эта победа дала возможность понять, что я способна на большее. Я доказала себе, что с каждым днем я становлюсь лучше, чем вчера. Свою победу я хочу посвятить своим близким – папе и маме, - передает слова Дины пресс-служба вуза.

Девушка хочет стать первоклассным юристом, но ей также интересна и сфера моды, поэтому она планирует в будущем поступать в магистратуру по данному направлению.

Отметим, что титул “Мисс Казань - 2021” также получила студентка КФУ - третьекурсница Института управления, экономики и финансов по направлению “государственное и муниципальное управление” Ляйсан Тагирова.