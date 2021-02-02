Правительство Ульяновской области выступит с предложением о регулировании тарифов на подключение к интернету

По словам Морозова, "интернет - по суди, такая же коммунальная услуга, как вода, свет и отопление”. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ульяновской области разработало законодательную инициативу о тарифном регулировании подключения к интернету. В ближайшем временем документ будет направлен в Правительство России. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Сергей Морозов.

По его словам, в области о сих пор есть места, где отсутствует устойчивое соединение с интернетом. Провести его туда стоит до 30 тысяч рублей, что слишком дорого для местных жителей. На местном уровне уже разработан механизм субсидирования этих мероприятий, но похожая ситуация есть и в других регионах страны.

- Важно обеспечить государственное тарифное регулирование подключения к Интернету, вне зависимости от удаленности или труднодоступности населенных пунктов, а также других факторов, с учетом которых операторы и формируют окончательную стоимость работ. Проще говоря, создать и распространить по всей стране принцип тарифного регулирования, применяемый при подключении домохозяйств к электричеству, - заметил Морозов.

Он добавил, что сегодня интернет - “по сути, такая же коммунальная услуга, как вода, свет и отопление”. Необходимость в нем стала особенно ясно видна в прошлом году, когда пандемия коронавируса отправила сотни тысяч людей по всей стране на “удаленку” и дистанционное обучение.