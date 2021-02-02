В Татарстане для оказания мер социподдержки запустили платформу «Забота»

Сервис доступен и через мобильное приложение. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане заработала электронная платформа «Забота», об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил заместитель министра цифрового развития региона Радик Гисмятов.

Так, через сервис сейчас татарстанцы могут подать заявление на получение восьми мер социальной поддержки:

- Субсидии на оплату ЖКУ инвалидам;

- Ежемесячного пособия на ребенка;

- Основной компенсации части родительской платы за детсад;

- Дополнительной компенсации части родительской платы за детсад;

- Субсидии на оплату ЖКУ для многодетных семей;

- Субсидии на проезд для многодетных семей;

- Субсидии на лекарства для многодетных семей;

- Ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам.

Обратившимся через платформу не нужно самостоятельно указывать данные - все заполняется и проверяется автоматически. Также им поступают сообщения о доступных мерах соцподдержки, исходя из личности.

- Мы планируем перевести «Заботу» полностью на татарский язык, чтобы каждый житель республики мог пользоваться сервисом в удобном формате, - отметил Радик Гисмятов.

Жители республики через данный сервис также могут отслеживать статус поданной ими заявки и узнать точные сроки получения тех же выплат, точную сумму которых поможет рассчитать встроенный калькулятор.

Есть там возможность и «привязать» свою банковскую карту для получения начислений. До конца 2021 года в платформу добавят еще семь дополнительных субсидий. Работает сервис и через приложения для смартфонов.