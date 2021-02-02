В Марий Эл поступили еще 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиники по месту жительства и через личный кабинет на портале Госуслуг Фото: Мария ЛЕНЦ

В Марий Эл поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 9 тысяч доз. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники по месту жительства и через личный кабинет на портале Госуслуг. Всех желающих будут приглашать по мере поступления препарата в то или иное медучреждение.

Заметим, что с начала пандемии в республике COVID-19 выявили у 10 750 человек, у 44 из которых за минувшие сутки. На данный момент 9 399 зараженных выздоровели, 156 - скончались. В инфекционных стационарах Марий Эл сейчас находятся 266 пациентов с подтвержденным коронавирусом.