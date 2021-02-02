Заместителем председателя Кабмина Чувашии стал Павел Данилов

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Павел Данилов утвержден на должности заместителям председателя Кабинета министров Чувашии. Соответствующий указ за подписью главы республики Олега Николаева уже появился на портале органов местной власти.

Отметим, что Данилов, некогда работавший в Москве и возглавлявший ФАУ «Проектная дирекция Минстроя РФ», исполнял обязанности вице-премьера Чувашии с 26 января. Теперь же он официально назначен на эту должность. Ему предстоит курировать сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.