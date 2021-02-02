В Марий Эл на кладбище экс-полицейский нашел полураздетого подростка

Мужчина заметил паренька на кладбище, когда шел на рыбалку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неожиданная встреча произошла в понедельник 1 февраля у жителя Козьмодемьянска. Экс-полицейский отправился на рыбалку, и когда проходил мимо местного кладбища, расположенного на берегу Волги, обнаружен полураздетого подростка. Мальчик находился в неадекватном состоянии и сильно замерз.

Мужчина снял с себя теплый тулуп и закутал в него подростка, вызвал полицию и "скорую".

Сейчас ребенок находится в больнице. Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, несовершеннолетний употребил запрещенные вещества, и под их воздействием разделся и бегал по улице.