Евгений Касперский побывал в Набережных Челнах, где оценил концепт нового электромобиля

Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

Генеральный директор “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский побывал с рабочим визитом в Набережных Челнах. В частности, известный программист посетил завод “КАМАЗ”. Там он познакомился с автогоночной командой “КАМАЗ-МАСТЕР” и даже оценил концепт нового электромобиля - автономного грузовика. Об этом Евгений сообщил на своей странице в социальной сети.

- Это самая сильная команда мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков. А ещё здесь как в Формуле-1: испытываются новые технологии, которые потом идут в серийное производство, - написал Касперский.

Отметим, что серийное производство автономных грузовиков на "КАМАЗе" должно начаться в 2024 году.