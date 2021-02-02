Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разрешил дорожникам эвакуировать машины, которые мешают уборке снега

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в очередной раз напомнил подчиненным о том, что график уборки снега необходимо строго соблюдать. Ведь в городе для этого достаточно людей и техники. А машины, которые мешают процессу можно и убрать. Добро на вызов на место эвакуаторов дорожникам градоначальник дал во время еженедельного совещания в мэрии Набережных Челнов.

Ранее “Комсомолка” писала об управляющих компаниях татарстанского автограда, которые плохо выполняют обязанности по уборки снега из дворов. За последнюю неделю января на них составили 13 актов о различных нарушениях в ходе осмотра.

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