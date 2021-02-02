СУ СКР Ульяновской области: женщина из-за обиды застрелила знакомого во время застолья

С места происшествия Фото: СК СУ по Ульяновской области

В Кузоватском районном суде Ульяновской области арестовали 42-летнюю жительницу села Малая Борла, которая стала обвиняемой в убийстве. Преступление произошло в субботу, 30 января, поздно вечером в доме женщины.

Как уже успели установить следователи, обвиняемая выпивала вместе с 37-летним гостем, когда они поссорились. Причины конфликта сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Утверждается, что хозяйка обиделась на какую-то фразу мужчины и схватилась за ружье. Она выстрелила в голову обидчика, и он скончался.

- Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе СУ СКР Ульяновской области.