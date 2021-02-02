В Чувашии скончались еще шесть больных COVID-19 человек

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 19 639 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в начале января число жертв коронавируса в Чувашии находилось на отметке в 549, а уже спустя месяц оно почти достигло 900. По данным на вторник, 2 февраля, там скончались 894 зараженных инфекцией человека. Последние шесть смертей там подтвердили за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Чувашии выявили 19 639 больных коронавирусом, в том числе 86 - накануне. На данный момент большинство из них - 17 711 человек, выздоровело, но новые случаи заражения, равно как и новые случаи смерти продолжают фиксироваться ежедневно.