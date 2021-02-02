В Татарстане за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 26 человек

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 16 217 граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на вторник, 2 февраля, в Татарстане коронавирусом заразились 16 217 человек. Последние 85 случаев были выявлены за минувшие сутки. Все они контактные. Большинство зараженных - жители Казани (32 человека). Однако немало случаев болезни зафиксировали накануне и в Нурлатском районе (10 человек). Для сравнения, в Набережных Челнах в этот раз выявили 7 зараженных. Всего за минувшие сутки в Татарстане с коронавирусом госпитализировали 26 человек. Остальные были отправлены на лечение в домашних условиях.

Среди новых инфицированных четверо несовершеннолетних, еще четверым - от 18 до 30 лет, 22-м - от 30 до 50 лет, 13-ти - от 50 до 60 лет, 22-м - от 50 до 60 лет, 11-ти - от 60 до 70 лет, а 9-ти - от 70 до 80 лет.

На данный момент большинство зараженных COVID-19 в республике - 12 720 человек, выздоровело, а 273 - скончались.

- Привито вакциной "Спутник V" – 13 229 человек, из них вторую инъекцию получили 2 604 человека. Использовано 39,8% из 33 242 комплектов доз вакцины, - сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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