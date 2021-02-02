В Марий Эл водитель иномарки на скорости врезался в фуру и погиб

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Сммертельная авария произошла сегодня, 2 февраля, в 7.40 на 78 километре автодороги "Вятка" в Медведевском районе республики. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda Rapid превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с многотонной фурой Scania.

Водитель легковушки получил смертельные травмы - сторона автомобиля, где он сидел, превратилась в груду железа. Шансов выжить у него не было.

- Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. В настоящее время там работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.