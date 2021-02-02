Фото: пресс-служба администрации Главы Чувашии

Сегодня, 2 февраля, глава Чувашии Олег Николаев впервые обратиться с посланием к Госсовету республики. Мероприятие в чувашском государственном театре оперы и балета начнется в 12.00. В ходе него депутатам будет поставлен ряд задач.

- Последние несколько дней плотно работаю над посланием депутатам Государственного совета Чувашии. Казалось бы, достаточно подготовить тезисы, которые станут чётким планом совместной с депутатами работы на предстоящий год. Но именно сейчас, в начале года, отчётливо видится, что задачи нужно ставить и глобальнее, и детальнее одновременно, — написал Николаев на своей странице в социальной сети.