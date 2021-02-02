В центре Казани в тестовом режиме начал работать новый офис МФЦ

Предполагается, что в будущем офис будет принимать до 500 человек в день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Казани открылся первый офис многофункционального центра (МФЦ). Он расположился в доме №35/10 на улице Достоевского, но работает пока только в тестовом режим - по предварительной записи. Предполагается, что в будущем офис будет принимать до 500 человек в день.

Полноценный прием начнется после того, как штат офиса будет полностью укомплектован. В первый день работы предварительно через портал Госуслуг Татарстана на прием к специалистам туда записались более 70 человек, сообщается на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг "Мои документы".