10 новых троллейбусов выйдут на маршруты Чебоксар и Новочебоксарска

В столицу Чувашии поступят восемь “рогатых” - на маршруты №№1, 2, 15, 18, 20 и 21. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние два месяца в Чувашию поступило 29 новых троллейбусов. Большая часть из них - 19 машин, уже курсируют по дорогам. Еще десять скоро начнут перевозить пассажирам по наиболее загруженным направлениям в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Отметим, что в столицу региона поступят восемь троллейбусов - на маршруты №№1, 2, 15, 18, 20 и 21. В Новочебоксарск же отправятся два представителя этого общественного транспорта. Оба - на маршрут №54.

Обновление парка в Чувашии проходит при поддержке Минпромторга России и правительства республики.