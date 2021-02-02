В Чувашии медики спасли 63-летнего мужчину со 100% поражением легких

В сентябре 2020 года в госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах вылечили женщину, у которой также были поражены все легкие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии из стационара больницы скорой медицинской помощи выписали 63-летнего пациента. Мужчина поступил туда с вирусной пневмонией и 100% поражением легких. Врачи боролись за его жизнь целый месяц, и им удалось победить болезнь.

- Это не первый положительный опыт чувашских врачей. В сентябре прошлого года из госпиталя для ветеранов войн в Чебоксарах с выздоровлением выписалась женщина. У нее тоже были поражены 100% легких, - замечают в пресс-службе республиканского Минздрава.

По последним данным, коронавирус в регионе был выявлен у более чем 19,5 тысячи человек, 17,6 тысячи из которых выздоровели, а 888 - скончались.