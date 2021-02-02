Производимый на Казанском вертолетном заводе «Ансат» оснастят спутниковым интернетом и Wi-Fi

Фото: пресс-служба компании "Ростех"

Казанский вертолетный завод получил от Росавиации добро на установку в «Ансатах» системы спутниковой связи Mku30, что позволит обеспечить пассажиров высокоскоростным доступом в интернет во время полета.

- Система спутниковой связи Ku-диапазона компании «МОСТ – спутниковые системы» обеспечивает доступ в интернет на скорости до 2 Мбит/с в зоне покрытия спутников связи ЯМАЛ. Она позволяет организовывать на борту вертолета видеоконференции, бесперебойную передачу больших объемов данных и видеоизображений высокого качества в режиме реального времени. Передача данных на мобильные устройства пассажиров обеспечивается с использованием Wi-Fi – точки доступа, - объясняют в пресс-службе “Ростеха”.

Отметим, что «Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем.

В 2019 году было сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа «Ансата» до 16 тысяч л.ч. В феврале 2020 года разрешили установку системы аварийного приводнения. Также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета.