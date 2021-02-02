В Татарстане во время пожара погиб мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном бревенчатом доме на улице Нагорной в селе Тюбяк-Чекурча Арского района республики произошел сегодня, 2 февраля, в 8.04. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных. Но заметили слишком поздно - к этому времени языки пламени уже вырывались наружу.

К приеду пожарных дом площадью 80 квадратных метров был уже полностью объят огнем. В 9.00 во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины. Соседи рассказали дознавателям МЧС Татарстана, что мужчина проживал один, его личность устанавливается.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.