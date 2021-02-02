"Давно хотели поработать со Слуцким": В "Рубин" перешли два игрока "Тамбова"

На фото Алексей Грицаенко. Фото: ФК "Рубин".

Число новичков в "Рубине" в зимнее межсезонье увеличилось до четырех. Вслед за Мицуки Сайто и Леоном Мусаевым казанский клуб оформил соглашения с форвардом Михаилом Костюковым и защитником Алексеем Грицаенко.

29-летний Костюков за свою карьеру успел поиграть в нескольких командах Премьер-Лиги. В частности, за пермский "Амкар" и красноярский "Енисей". Последние 1,5 года выступал за "Тамбов". Всего за разные команды в Премьер-лиге сыграл 92 матча, забил 17 голов. Контракт с "Рубином" будет действовать 4 года. В составе казанцев Костюков будет выступать под 14 номером.

- "Рубин" - большой клуб, я рад оказаться здесь. Очень амбициозная молодая команда, которой по силам очень многое, подобраны сильные исполнители. Так вышло, что я один из самых возрастных в команде, мне 29 лет, наверно я впервые оказался в такой ситуации, но не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, хочется в этом клубе проявить себя и как можно выше подняться в турнирной таблице. Хочу отметить организацию команды, все на топовом уровне. Коллектив хороший, хорошо приняли. Давно хотел поработать с таким топовым тренером, как Леонид Викторович Слуцкий, - рассказал Костюков.

Кроме того, в "Рубин" в статусе свободного агента перешел 25-летний защитник Алексей Грицаенко. Соглашение рассчитано на четыре года. За "Рубин" Алексей будет выступать под номером 27. Грицаенко начинал карьеру в "Луче" из Владивостока, оттуда перебрался в "Краснодар", но заиграть там не смог. Последовали две аренды, в "Енисей" и "Тамбов". Минувшим летом Грицаенко стал игроком "Тамбова" на постоянной основе. Всего за разные команды в Премьер-лиге сыграл 55 матчей, забил 3 гола.

- Я очень рад, что перешел именно сюда. Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту с этим тренером. Мне очень интересно поработать под его руководством. Леонид Викторович большое внимание уделяет каждой футбольной детали, очень много времени уделяется каждому нюансу игры. Мне это очень импонирует, становится легче влиться, понять задачи и требования. Коллектив супер, несколько игроков я уже знал до перехода сюда, поэтому влиться в коллектив получилось чуть ли не в первый же день. Не хотелось бы загадывать наперед, но отмечу, что в каждой игре нужно выходить и выкладываться на сто процентов. Думаю, что "Рубину" по силам обыграть любого соперника, - прокомментировал подписание контракта Грицаенко.