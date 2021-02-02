В Казани женщина-водитель сбила прохожего на "зебре"

Медики увезли пострадавшего в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и пешехода произошло 1 февраля в 9.35 возле дома №1 по улице Габишева в Приволжском районе столицы республики. По предварительным данным, 22-летняя девушка, управляя отечественной легковушкой "Лада Гранта", грубо нарушила правила дорожного движения - она не пропустили пешехода на "зебре".

В результате наезда медики доставили в больницу 51-летнего мужчину с тяжелыми травмами головы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.