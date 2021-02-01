В Казани частично перекрыли движение по улицам Минская и Аделя Кутуя

Ограничения там ввели согласно распоряжению Исполкома города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани до 14 апреля частично ограничено движение машин и пешеходов по улице Минская – на участке около домов №110 и №155 на улице Юлиуса Фучика.

Согласно распоряжению Исполкома города, это сделано в связи проводимыми там работами по строительству новой линии метро – идет вынос газопровода из зоны будущей станции подземки.

Кроме того, в Казани до конца февраля частично ограничили движение транспорта по улице Аделя Кутуя. Речь идет об участке возле здания №34в на проспекте Альберта Камалеева. Запрет на проезд там ввели из-за строительства сетей теплоснабжения.