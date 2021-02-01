В Казани был убит бывший кавалер хозяйки квартиры, который остался жить с ней и ее новым избранником

В этом «треугольнике» теперь разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Иван ПЕТРОВ

30 января в квартире на улице Бирюзовая Казани в ванной комнате было обнаружено тело 42-летнего мужчины. На нем эксперты нашли гематому и признаки асфиксии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в его совершении был задержан 42-летний местный житель.

По версии следствия, до лета прошлого года потерпевший состоял в отношениях с хозяйкой квартиры, но та нашла себе нового избранника. При этом бывший кавалер остался жить у женщины, потому как ему больше некуда было идти. Так, и жили втроем – женщина, а также ее бывший и нынешний кавалеры.

В ночь трагедии отвергнутый когда-то мужчина начал по пьяни начал кричать, чем мешал соседям спать. Тогда, нынешний сожитель хозяйки квартиры затащил дебошира в ванную, где, по версии следствия, заткнул ему рот тряпкой и пошел спать. Потерпевший же потерял сознание и скончался.

Сожители нашли его тело утром. Но сразу сообщать куда-либо об этом они не спешили. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина с женщиной решили все выставить как летальный исход приступа. Закрыли дверь ванной изнутри, и начали снимать на видео поиски мужчины, передвигаясь по квартире. «Найдя» тело, сожители изобразили удивление и только тогда позвонили в полицию.

И если сожитель своей вины не признал, то хозяйка все же рассказала правоохранителям правду о произошедшем.

- Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.