1 февраля в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в Татарстане зарегистрировано 273 смерти от коронавируса. О последних четырех случаях 1 февраля сообщил Минздрав республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Все умершие - мужчины в возрасте 82-х и 78-ми, двоим из них было по 64 года. Также, напомним, что по данным на это понедельник в Татарстане за минувшие сутки было выявлено 86 новых случаев COVID-19. Госпитализация людям понадобилась в 31 случае. В остальных пациенты проходят лечение на дому. Всего с начала пандемии коронавирус в Татарстане был обнаружен у 16 132 человек. Инфекцию смогли победить уже 12 623 человека.