В Татарстане среди учреждений молодежи разыграют грантов на 50 миллионов рублей

Для этого в республике приняли отдельную грантовую программу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 1 февраля, на итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана его глава Дамир Фаттахов сообщил, что в республике приняли грантовую программу для учреждений молодежи – центры, лагеря отдыха и подростковые клубы.

По словам Фаттахова, с учетом того, что на каждый проект можно будет получить до 3 миллионов рублей, общая сумма грантов достигает 50 миллионов.

Но при этом из-за того, что в районах для молодежных проектов нужно не так много денег, то есть возможность одобрения на эту сумму поддержки гораздо большего количества начинаний.