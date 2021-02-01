С 3 по 8 февраля в Казани изменится схема дорожного движения

В основном речь идет об ограничении остановки и стоянки транспорта на ряде улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с подготовкой и проведением Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани изменится схема дорожного движения.

С 6.00 3 февраля до 00.00 8 февраля в городе ограничат остановку и стоянку транспорта по обеим сторонам улицы Нижняя, на участке от перекрестка с улицей Лейтенанта Красикова до пересечения с улицей Железнодорожников, а также по обеим сторонам улицы Футбольная - от перекрестка с улицей Железнодорожников до пересечения с улицей Уссурийская.

А с 5 февраля с 6.00 до 22.00 еще и перекроют движение по обеим сторонам улицы Кремлевская - от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Проезд Шейнкмана и площадью Первого Мая.

При этом парковку спец-автобусов на улице Коротченко организуют на участке от жилого дома №4 до перекрестка с улицей Ташаяк.

Отметим, что данная спартакиада станет тестовым мероприятием перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани в 2022 году.