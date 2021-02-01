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Происшествия

СУ СКР Чувашии: брат встал на защиту сестры и был убит ее мужем

Утверждается, что супруг женщины учинил скандал из ревности
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Потерпевший получил два ножевых ранения, от которых скончался на месте происшествия.

Потерпевший получил два ножевых ранения, от которых скончался на месте происшествия.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

61-летнего житель села Большое Чеменево Батыревского района был задержан по подозрению в убийстве. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу на время следствия.

По версии правоохранителей, 29 января мужчина у себя дома, где проживал вместе со своей женой и ее 62-летним братом, выпивал вместе с ними. Во время застолья он учинил с супругой скандал на почве ревности. За сестру вступился брат, за что и получил от подозреваемого два удара ножом в грудь, а также в живот. От полученных ранений мужчина вскоре скончался на месте происшествия.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Криминал