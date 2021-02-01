Судья из Чувашии была приговорена к колонии за крупное мошенничество

Помимо реального срока и штрафа у женщины конфискуют незаконно полученные миллионы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мирового судью участка №1 города Канаш Розу Габдуллову признали виновной в мошенничестве в крупном размере и покушении на него. Она могла уйти от ответственности, если бы уголовное дело в отношении ее не было бы возбуждено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. После чего квалификационной коллегией судей Чувашии полномочия приостановлены Габдулловой были приостановлены.

- В итоге судья была приговорена к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 750 тысяч рублей, а также к конфискации в доход государства незаконно полученного дохода в размере 2 миллиона 850 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Было доказано, что, находясь в сговоре со своей знакомой - Севиндж Алиевой, судья из Канаша с 2015 по 2017 года получила 850 тысяч рублей от жителя Чебоксар. Женщины ввели мужчину в заблуждение относительно того, что Габдуллова может решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки.

А уже в 2018 году подельницы получили от потерпевшего еще два миллиона рублей якобы за завершения процесса оформления документов на землю. Вот только каких-либо значимых юридических действий женщины так и не совершили. Во время передачи им от мужчины очередной требуемой суммы – 1,8 миллиона рублей, подельницы были задержаны сотрудниками ФСБ.

Габдуллова так и не признала свою вину. Но ее причастность была доказана, в том числе и показаниями Алиевой. Последняя, к слову, заключила со следствием досудебное соглашение и дело было рассмотрено отдельно. Подельница судьи отделалась в 3,5 годами лишения свободы условно.