NATURA SIBERICA Lab Biome - новый тренд в косметике

Фото: предоставлено пресс-службой
Косметика NATURA SIBERICA способна адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи и повысить ее иммунитет.
Биом-база из сибирских растений. Растения Сибири произрастают в суровых климатических условиях и обладают поразительной жизненной силой и энергией. Накапливают в разы больше витаминов и микроэлементов, чем растения средних широт. Ферментированная косметика - один из самых быстро растущих сегментов косметического рынка*.
Ферментация обеспечивает более глубокое проникновение, усиленную концентрацию витаминов и микроэлементов, подходит для чувствительной кожи. Идеальный уход для жителей мегаполисов. Ферментированные экстракты восстанавливают естественный иммунитет кожи, защищают от внешних воздействий, нейтрализуют последствия стрессов, неправильного питания и недостатка сна.
АССОРТИМЕНТ ЛИНЕЙКИ
ОСНОВНОЙ УХОД:
- Гиалуроновый флюид
- Пептидный крем
- Крем для области вокруг глаз
- Минеральный солнцезащитный крем-база SPF 50
СЫВОРОТКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА:
- Омолаживающая Youth
- Себорегулирующая Balance
- Сывороткасияние Radiance
- Восстанавливающая Regeneration
- Супер увлажняющая Hydration
- Успокаивающая Soothing
- Антивозрастная Anti-OX
ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Фото: предоставлено пресс-службой
100% НАТУРАЛЬНАЯ ОСНОВА В основе эластичной текстуры патчей Natura Siberica – натуральный концентрат из красных водорослей – каррагинан. Превосходно увлажняет и омолаживает нежную кожу век, нейтрализует свободные радикалы и выводит токсины. Каррагинан продолжает работать, когда сыворотка уже впиталась.
- Супер омолаживающие Патчи 24K Gold Patches
- Лифтинг-патчи Collagen Patches
- Патчи Сияние & Тонус Radiance Patches
- Освежающие разглаживающие патчи Cool Freshness Patches
- Увлажняющие патчи Hyaluronic Patches
- Супер тонизирующие Патчи Caffeine Patches
- Пептидные Anti-age патчи Peptides Patches.