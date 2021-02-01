NATURA SIBERICA Lab Biome - новый тренд в косметике

Фото: предоставлено пресс-службой

Косметика NATURA SIBERICA способна адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи и повысить ее иммунитет.

Биом-база из сибирских растений. Растения Сибири произрастают в суровых климатических условиях и обладают поразительной жизненной силой и энергией. Накапливают в разы больше витаминов и микроэлементов, чем растения средних широт. Ферментированная косметика - один из самых быстро растущих сегментов косметического рынка*.

Ферментация обеспечивает более глубокое проникновение, усиленную концентрацию витаминов и микроэлементов, подходит для чувствительной кожи. Идеальный уход для жителей мегаполисов. Ферментированные экстракты восстанавливают естественный иммунитет кожи, защищают от внешних воздействий, нейтрализуют последствия стрессов, неправильного питания и недостатка сна.

АССОРТИМЕНТ ЛИНЕЙКИ

ОСНОВНОЙ УХОД:

- Гиалуроновый флюид

- Пептидный крем

- Крем для области вокруг глаз

- Минеральный солнцезащитный крем-база SPF 50

СЫВОРОТКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА:

- Омолаживающая Youth

- Себорегулирующая Balance

- Сывороткасияние Radiance

- Восстанавливающая Regeneration

- Супер увлажняющая Hydration

- Успокаивающая Soothing

- Антивозрастная Anti-OX

ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Фото: предоставлено пресс-службой

100% НАТУРАЛЬНАЯ ОСНОВА В основе эластичной текстуры патчей Natura Siberica – натуральный концентрат из красных водорослей – каррагинан. Превосходно увлажняет и омолаживает нежную кожу век, нейтрализует свободные радикалы и выводит токсины. Каррагинан продолжает работать, когда сыворотка уже впиталась.

- Супер омолаживающие Патчи 24K Gold Patches

- Лифтинг-патчи Collagen Patches

- Патчи Сияние & Тонус Radiance Patches

- Освежающие разглаживающие патчи Cool Freshness Patches

- Увлажняющие патчи Hyaluronic Patches

- Супер тонизирующие Патчи Caffeine Patches

- Пептидные Anti-age патчи Peptides Patches.