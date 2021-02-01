На этой неделе в Татарстан поступит еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

В конце прошлой недели - 29 января, в регион поступило 19,3 тысячи доз вакцины от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце текущей недели в Татарстан должна поступить очередная партия вакцины от коронавируса “Спутник V” в количества около 15 тысяч доз. Об этом сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Заметим, что в конце прошлой недели - 29 января, в Татарстан поступило 19,3 тысячи доз вакцины от COVID-19. Препарат распределяется по крупным городам и по районам республики, где значительный лист ожидания.

По последним данным, в республике от коронавируса вакцинировались 12 937 человек, 2 599 из которых получили вторую инъекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Казани: все пункты вакцинации

Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Казани (подробности)

Сотрудников “КАМАЗа” начнут прививать от коронавируса уже на этой неделе

Для это в заводские медпункты будут приезжать фельдшеры из городских поликлиник (подробности)