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Коронавирус Covid-19

На этой неделе в Татарстан поступит еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

На данный момент прививку от COVID-19 сделали почти 13 тысячам жителей республики
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В конце прошлой недели - 29 января, в регион поступило 19,3 тысячи доз вакцины от COVID-19.

В конце прошлой недели - 29 января, в регион поступило 19,3 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце текущей недели в Татарстан должна поступить очередная партия вакцины от коронавируса “Спутник V” в количества около 15 тысяч доз. Об этом сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Заметим, что в конце прошлой недели - 29 января, в Татарстан поступило 19,3 тысячи доз вакцины от COVID-19. Препарат распределяется по крупным городам и по районам республики, где значительный лист ожидания.

По последним данным, в республике от коронавируса вакцинировались 12 937 человек, 2 599 из которых получили вторую инъекцию.

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