Чувашия не может достигнуть целевого показателя по тестированию людей на коронавирус

С начала пандемии в регионе провели 476 887 тестов на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что в Чувашии на коронавирус проверяют всех пациентов с признаками инфекции, республика не может достигнуть целевого показателя тестирования граждан. Об этом сегодня, 1 февраля, на еженедельной планерке в Доме правительстве сообщил глава регионального Минздрава Владимир Степанов.

По его словам, необходимо тестировать и приезжих из других регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Только так, по мнению министра, можно достигнуть необходимых показателей.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии провели 476 887 тестов на COVID-19.

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