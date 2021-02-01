В Бугульме во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина

Фото: из архива МЧС Татарстана

Возгорание в пятиэтажке на улице Гафиатуллина в Бугульме произошел в воскресенье, 31 января, в 3.15. Когда на место происшествия прибыли пожарные, то они обнаружили, что горит двухкомнатная квартира на втором этаже, в коридорах и подъезде сильное задымление. До прибытия пожарных подразделений из дома на улицу самостоятельно эвакуировались семь человек.

Сотрудники МЧС сумели при помощи масок спасаемого спасти еще двух человек: женщину и ребенка. В коридоре на пятом этаже пожарные обнаружили 42-летнего мужчину. Его так же при помощи маски вынесли его из опасной зоны и передали работникам скорой помощи, но вскоре пострадавший скончался.

- В результате пожара огнем повреждены мебель на площади четыре квадратных метра. Стены и потолок квартиры закоптились, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.