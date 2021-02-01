Рамзес, Тибет и Мухаммад-Али: как еще называли детей в Набережных Челнах в 2020 году

Среди самых популярных детских имен в татарстанском автограде за 2020 год оказались София, Амина, Ева, Амир, Марк и Артем. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В 2020 году в Набережных Челнах родились 6,7 тысячи детей. Родители использовали 900 имен, среди которых попадались и довольно редкие.

Так, девочек называли Филадельфия, Мелангелла, Апрелия, Ария, Элизабет, Октавия, Фаришта, Каталея и Айрис, а мальчиков - Ричард, Альтаир, Граф, Витольд, Карапет, Соломон, Рамзес, Тибет и Нариман. Среди необычных имен также были двойные - Артур-Сильвестр, Йосэф-Йисраэль, Мухаммад-Али и Мухаммад-Анас, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

К слову, среди самых популярных детских имен в татарстанском автограде за 2020 год оказались София, Амина, Ева, Амир, Марк и Артем.