В 2020 году в Казани чипировали 5 тысяч животных

Несмотря на то, что большинство чипированных - домашние животное, есть среди таких и сельскохозяйственные. Фото: Алексей ФОКИН

В 2020 году в Казани чипировали 5 тысяч голов мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом сегодня, 1 февраля, на еженедельной планерке в мэрии города сообщил начальник государственного ветеринарного объединения столицы Татарстана Тимур Галеев. По его словам, чипирование позволяет идентифицировать животное и получить информацию о его владельце, проведенных обработках и исследованиях в любой точке мира.

Ранее "Комсомолка" писала, что в феврале в Советском районе Казани должна открыться вторая государственная ветклиника. Она расположиться на первом этаже административного здания по адресу: улице Шуртлыгина, 4. В семи уже имеющихся казанских клиниках работает 31 ветеринарный врач. За год они провели 11 тысяч амбулаторных приемов.