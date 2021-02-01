В Казани экс-главу компании "Фон" Анатолия Ливаду за обман 2,5 тысяч дольщиков приговорили к колонии

Суд учел время, проведенное им под арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани вынесен обвинительный приговор для экс-директора компании "Фон" Анатолию Ливаде и экс-финансовому директору компании Диане Ахметзяновой. Они признаны виновными по уголовной статье "Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием".

Напомним, из-за их действий пострадали обманутыми оказались 2,5 тысячи дольщиков. Ливаде назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима, Ахметзяновой - 3 года условно с испытательным сроком четыре года. Пока шел суд помомщь обманутым дольщикам оказывало правительство Татарстана.

Интересно, что из назначенного срока в колонии Анатолий Ливада проведет всего полгода. Дело в том, что суд зачел в него время, проведенное под стражей - с 27 марта 2017 года по 11 апреля 2018 года, а также период со дня окончания оглашения приговора и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в колонии. Сообщили в прокуратуре Татарстана. Также Ливаде зачтено и время нахождения под домашним арестом - с 12 апреля 2018 года до дня окончания оглашения приговора, из расчета 1 день ареста - 1 день в колонии.