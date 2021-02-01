Сотрудников “КАМАЗа” начнут прививать от коронавируса уже на этой неделе

Сделать прививку от COVID-19 на данный момент согласились около 3,5 тысяч работников предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручить ответственным лицам создать все условия для вакцинации от коронавируса на предприятиях города, как в “КАМАЗЕ” уже заявили, что готовы этому.

Прививать всех желающих сотрудников там начнут уже на этой неделе. На это управление здравоохранения города готово выделить 2 тысячи доз вакцины “Спутник V”, сообщают на пресс-службе предприятия.

- В заводские медпункты для вакцинирования камазовцев будут приезжать фельдшеры из городских поликлиник. Вакцинирование на производстве позволит нашим сотрудникам не отвлекаться от работы и не тратить время и деньги на поездки в поликлиники, - заметил заместителя гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию Александра Ушенина.

По результатам проведённого ранее опроса, порядка 3,5 тысяч сотрудников “КАМАЗа” уже готовы сделать прививку от коронавируса.