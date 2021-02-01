Набережночелнинский “КАМАЗ” начнет поставлять свои автобусы в Европу

Фото: kamaz.ru

В 2021 году набережночелнинский “КАМАЗ” планирует пройти сертификацию для последующей поставки своих автобусов в Европу. Для начала, правда, на предприятии хотят спроектировать весь спектр предлагаемой продукции, в том числе и электробусов.

- Наша стратегия ориентирована на создание универсальной модульной платформы, которую мы сейчас разрабатываем вместе с Петербургским политехническим университетом. Только так мы сможем наладить экспорт в Европу, - заявил гендиректор “КАМАЗа” Сергей Когогин

Впервые электробус КАМАЗ был продемонстрирован в Европе в 2019 году в рамках всемирного саммита Международного союза общественного транспорта, который проходил в Стокгольме. В пресс-службе завода отметили, что тогда модель вызвала большой интерес со стороны зарубежных специалистов и операторов общественных пассажирских перевозок.