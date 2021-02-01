В Татарстане сосед во время пожара спас от гибели жителей частного дома

В прихожей загорелся ковер. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

О том, что в воскресенье, 31 января, в 19.02 начался пожар в бревенчатом частном доме на улице Куйбышева в Бугульме, сотрудникам пожарной охраны стало известно от местного жителя. Специалисты МЧС сразу выехали на место происшествия, но к их приезду с возгоранием справились соседи, и один из них даже смог вытащить из горящего дома через окно спящих хозяев - 64-летнюю пенсионерку и ее 43-летнего сына. К слову, он же и потушил основной огонь - вылил ведро с водой на загоревшийся ковер на полу в прихожей.

- В результате пожара огнем поврежден напольный ковер в прихожей. Общая площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.